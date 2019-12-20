Водитель в очередной раз сел за руль автомобиля в нетрезвом состоянии: ему грозит уголовная ответственность

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Автомобиль марки Toyota сотрудники автоинспекции остановили на улице Титова в Рыбнице. При проверке документов от 51-летнего водителя исходил резкий запах спиртного. Медицинское освидетельствование подтвердило алкогольное опьянение.

В ходе разбирательства было установлено, что ранее он уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении водителя к уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.