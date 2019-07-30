Водитель трактора попал в больницу в тяжёлом состоянии после аварии в Глодянском районе

Водитель трактора попал в больницу в тяжёлом состоянии после аварии в Глодянском районе

ДТП произошло вчера, 29 июля, на трассе Хышдиены-Кажба в Глодянском районе. В результате дорожного происшествия пострадал и был доставлен в больницу водитель трактора.

По словам пресс-секретаря Инспектората полиции Глодян Инны Москалюк, 45-летний водитель микроавтобуса марки Mercedes Sprinter, который направлялся в сторону села Кужба, совершил обгон трактора, который двигался по этому же направлению.

– В момент обгона 46-летний водитель трактора марки YNMARE 215 резко свернул влево, из-за чего в него врезался микроавтобус, – сообщила пресс-секретарь.

В результате ДТП в районную больницу с серьёзными травмами был доставлен водитель трактора. Обстоятельства аварии выясняются, передаёт nordnews.md.

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