Водитель сгоревшего в Гагаузии трактора попал в реанимацию с ожогами 40% тела (ФОТО)

Стали известны новые подробности страшной аварии, которая произошла вчера на трассе M3 в Гагаузии вблизи села Конгаз, где в результате аварии загорелся трактор.

Напомним, что после ДТП на дороге загорелся трактор. Огонь распространился с такой скоростью, что водитель едва успел выйти из кабины. Согласно сообщению Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, мужчина был госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы. Он получил сильнейшие ожоги 40% поверхности тела.

Согласно предварительной информации, трактор загорелся после столкновения с грузовиком. Предполагается, что виновником аварии является водитель большегруза марки DAF, 42-летний житель Леовского района, который не учёл дорожной обстановки и выехал на встречную полосу, пишет gagauzinfo.md.

В результате столкновения трактор МТЗ 82 загорелся. За его рулём находился 42-летний житель села Конгаз. Он был госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы в критическом состоянии. Пострадавший получил ожоги верхней части туловища, лица, обеих верхних конечностей, голени, стоп и верхних дыхательных путей. Кроме этого, он получил острую закрытую черепно-мозговую травму и акустическую травму обеих барабанных перепонок.

На данный момент решается вопрос о транспортировке пострадавшего в ожоговый центр в Кишинев.