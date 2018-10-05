Водитель сел за руль автомобиля с прицепом без необходимой категории в правах, а на границе включил «дурака»

Нарушение было обнаружено пограничниками контрольно-пропускного пункта «Албица».

Как сообщает пресс-служба пограничной полиции, 29-летний гражданин Румынии проходил контроль, будучи за рулём микроавтобуса с прицепом с молдавскими регистрационными номерами. В ходе проверки пограничники выяснили, что водительское удостоверение мужчины действительно лишь для категорий «В» и «С», а для того, чтобы управлять прицепом, необходима категория «BE». Однако водитель решил включить «дурака» и заявил правоохранителям, что не знал о том, что его водительское удостоверение не позволяет ему находиться за рулём транспортного средства с прицепом.

По данному факту ведётся расследование.