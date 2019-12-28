Водитель, сбивший подростка в Бричанах, арестован на 30 суток

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Водитель, сбивший 25 декабря 12-летнего подростка, задержан на 30 суток. Мужчина находится в изоляторе Единецкого инспектората полиции.

По сообщению правоохранительных органов, мужчина вину признал. По данному случаю было возбуждено уголовное дело. Суд постановил поместить водителя автомобиля Volkswagen Caddy под предварительный арест на 30 суток. Если вина будет доказана, ему грозит от 4 до 8 лет тюрьмы, пишет publika.md.

Напомним, трагедия произошла в Бричанском районе. Вместе с двумя друзьями мальчик возвращался домой. В этот момент его сбила машина. За рулем находился 54-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения.

Ребёнок поступил в больницу с тяжёлыми травмами и был подключен к аппарату искусственного дыхания. По словам врачей, шансы на выздоровление пациента минимальные.