Водитель, сбивший девочку на светофоре и сбежавший с места аварии, объяснил свой поступок испугом

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Водителем, который сбил на днях 9-летнюю девочку, оказался 70-летний мужчина. Он рассказал полиции о причинах, по которым покинул место ДТП.

Ранее мы сообщали, что 9-летняя девочка была госпитализирована с переломами после того, как автомобиль сбил её на регулируемом пешеходном переходе. Водитель скрылся с места происшествия, а несовершеннолетней помогли прохожие. Мать пострадавшей обратилась к жителям столицы через группу в социальной сети с просьбой помочь найти автовладельца.

По словам пресс-секретаря столичной полиции Натальи Стати, в результате предпринятых мер полиции удалось идентифицировать и задержать водителя. Им оказался 70-летний мужчина, передаёт protv.md. Он пояснил сотрудникам полиции, что не заметил девочку, а после инцидента сбежал, так как испугался.

В отношении водителя было заведено уголовное дело. По данным полиции, девочка всё же переходила дорогу не по правилам.