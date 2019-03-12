Водитель сбил несовершеннолетнюю девочку на “зебре” в Чадыр-Лунге

Водитель сбил несовершеннолетнюю девочку на “зебре” в Чадыр-Лунге

Несовершеннолетняя жительница села Томай получила переломы лодыжек в результате ДТП, которое произошло вчера, 11 марта, по улице Ленина в Чадыр-Лунге.

Как сообщила офицер пресс-службы Управления полиции Гагаузии Снежана Тукан, водитель автомобиля марки Kia Rio не заметил девушку, которая переходила через дорогу по пешеходному переходу, пишет gagauzinfo.md. 16-летняя жительница села Томай была доставлена в травматологическое отделение районной больницы в Чадыр-Лунге. Врачи констатировали у пострадавшей перелом обеих лодыжек.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с положениями действующего законодательства.

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