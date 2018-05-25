Водитель рейсового микроавтобуса может сесть в тюрьму на 10 лет за контрабанду в 300 тысяч леев

Таможенники обнаружили в салоне автомобиля крупную партию мобильных телефонов, стоимость которой составляет 300 тысяч леев.

Согласно информации Таможенной службы, контрабанда была обнаружена на посту «Окница» во время проверки пассажирского автобуса. Органы правопорядка нашли 19 гаджетов марок Samsung и iPhone. Все они были приобретены в Российской Федерации.

Ответственным за незаконный ввоз незадекларированного товара стал водитель транспортного средства. По данным Таможенной службы, мужчина уже проходит по одному делу, связанным с контрабандой.

Если суд признает его виновным, то мужчине может грозить до 10 лет лишения свободы.