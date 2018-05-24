Водитель рейсового автобуса Кишинёв – Брашов пытался незаконно ввезти в Румынию более 100 тысяч сигарет

Водитель рейсового автобуса Кишинёв – Брашов пытался незаконно ввезти в Румынию более 100 тысяч сигарет

Его транспортное средство было переоборудовано специально для транспортировки контрабандного товара.

Как сообщает пресс-служба Пограничной полиции Румынии, попытку незаконного ввоза сигарет предотвратили на КПП Скулень, когда контроль проходил рейсовый автобус маршрута Кишинёв – Брашов. За рулём автомобиля, зарегистрированного в Молдове, находился мужчина с двойным гражданством – Молдовы и Румынии.

Во время тщательной проверки сотрудники Пограничной полиции обнаружили в специально оборудованном месте 114 000 контрабандных сигарет (5 700 пачек). Вся партия, стоимость которой составляет 23 000 румынских леев, была конфискована, а нарушитель был оштрафован на 44 000 румынских леев.

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