Водитель рейсового автобуса из Молдовы пытался провезти через границу контрабанду стоматологического оборудования

0

На таможенный пост «Бачевск» Сумской таможни ГФС заехал рейсовый автобус «Москва-Кишинёв», за рулём которого находился гражданин Молдовы. Водитель выбрал формой прохождения таможенного контроля полосу «красный коридор».

Во время осмотра транспортного средства таможенниками был выявлен товар, не указанный в таможенной декларации и не заявленный при устном опросе. Водитель автобуса пытался перевезти через границу 10 устройств для стоматологического оборудования «Intensive Swingle Professional Kit». Общая стоимость незаконно перемещаемого товара превышает эквивалент 500 евро, а, следовательно, подлежит обязательному декларированию в соответствии с Таможенным кодексом Украины, пишет dancor.sumy.ua.

На гражданина Молдовы составлен протокол о нарушении таможенных правил. Товар изъят и направлен на экспертизу для принятия правового решения, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.