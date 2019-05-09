Водитель проигнорировал скоростные ограничения и врезался в дерево в Чимишлийском районе (ФОТО)

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ДТП произошло сегодня, 9 мая, вблизи села Екатериновка Чимишлийского района. 20-летний житель Бессарабского района, будучи за рулём автомобиля, превысил скорость движения, в результате чего врезался в дерево.

Пресс-секретарь Инспектората полиции Чимишлии Кристина Викол сообщила, что из-за высокой скорости водитель не справился с управлением, в результате чего вылетел с проезжей части и врезался в дерево. Воитель не пострадал. После ДТП он прошёл тест на алкоголь, который показал, что перед тем, как сесть за руль автомобиля он не употреблял спиртные напитки, пишет publika.md.