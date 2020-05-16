Житель Дубоссар повторно сел за руль пьяным и “заработал” уголовное дело

0

В очередной раз сел пьяным за руль 33-летний житель Дубоссар. Автоинспекторы остановили автомобиль Seat под его управлением. От водителя исходил резкий запах спиртного.

Правоохранители отстранили мужчину от управления и доставили на медицинское освидетельствование. Тестирование подтвердило факт алкогольного опьянения.

Выяснилось, пишет mvdpmr.org, что в феврале прошлого года мужчина уже был привлечён к ответственности за езду в нетрезвом виде. По решению суда он был лишён права управления на 18 месяцев.

Теперь нетрезвому водителю грозит уголовная ответственность.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.