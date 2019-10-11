Водитель переоборудовал автомобиль, чтобы провезти в нём полтонны алкоголя: его поймали таможенники (ФОТО, ВИДЕО)

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Офицеры мобильных команд Таможенной службы задержали полтонны этилового спирта без документов о происхождении. Контрабанда была спрятана в специально оборудованном месте в полу автомобиля. Кроме этого, стражи границы нашли более 20 тысяч сигарет.

Как сообщает Таможенная служба, первый инцидент был зафиксирован вблизи села Кобушка Веке Новоаненского района, когда таможенники остановили автомобиль марки Dodge с приднестровскими номерами. В ходе проверки правоохранители обнаружили шланг с краном, из которого вытекала бесцветная жидкость со специфическим запахом этилового спирта. Таможенники установили, что пол автомобиля был переделан таким образом, чтобы в нём можно было перевозить жидкости. В итоге у правонарушителя было изъято 550 литров алкоголя.

Алкоголь был обнаружен и изъят таможенниками и у водителя автомобиля Toyota Yaris. В этом случае было обнаружено 50 бутылей, общий объём которых составляет 50 литров. У водителя не оказалось документов о происхождении алкоголя.

Ещё один случай был зафиксирован на одной из улиц муниципия Кишинёв. Таможенники задержали гражданина Молдовы, который перевозил в автомобиле сигареты. В ходе проверки стражи порядка обнаружили 20 000 сигарет марок «MAC» и «Dubao» без акцизов.

Все найденные таможенниками товары без документов были изъяты. Нарушителям грозят штрафы.