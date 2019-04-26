Водитель пассажирского микроавтобуса оштрафован за экстремальную езду (ВИДЕО)

Водитель пассажирского микроавтобуса оштрафован за экстремальную езду (ВИДЕО)

Водитель микроавтобуса маршрута Унгены-Мэкэрешть, который хаотично ехал по дороге, ставя под угрозу жизнь и здоровье пассажиров, был оштрафован на 2 000 леев.

Как сообщили представители Инспектората полиции Унген, по данному факту было заведено дело об административном нарушении. Водитель микроавтобуса нарушил дорожную разметку, не уступил дорогу другому транспортному средству и нарушил другие правила дорожного движения, пишет publika.md.

Водитель был оштрафован после того, как сотрудники ИП Унген приняли во внимание видеозапись, опубликованную в социальной сети, где запечатлены все нарушения ПДД.

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