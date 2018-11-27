Водитель насмерть задавил пожилую женщину, лежавшую на проезжей части в Каушанах

ДТП произошло вечером 25 ноября недалеко от села Тараклия Каушанского района. Причиной аварии стал густой туман.

По данным полиции, 63-летнюю жительницу села Тараклия Каушанского района сбил 57-летний житель Бендер, который находился за рулём автомобиля марки Mitsubishi. Из-за неблагоприятных климатических условий он не увидел пешехода и наехал на него, пишет jurnal.md. По словам водителя, двигаясь на автомобиле, он увидел женщину, которая лежала на проезжей части, но из-за густого тумана и скользкой дороги он не вовремя нажал на тормоз.

Женщина была госпитализирована, но на следующий день после аварии скончалась от полученных травм. Стоит отметить, что погибшая являлась уроженкой Украины, а в течение последних 15 лет проживала в селе Тараклия Каушанского района. Согласно полученной информации, женщина вела антисоциальный образ жизни и часто находилась в состоянии алкогольного опьянения.