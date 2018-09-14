Водитель на желтый, пешеход на красный: опасный инцидент в Кишиневе попал на видео

Водитель на желтый, пешеход на красный: опасный инцидент в Кишиневе попал на видео

Бесспорно, правила дорожного движения должны соблюдать все его участники – как водители, так и пешеходы, в противном случае не избежать печальных последствий.

Видеорегистратор одного из автомобилей запечатлел, как машина, завершавшая маневр поворота, проезжала на желтый сигнал светофора.

В этот момент на “зебру” на красный для себя свет вышел пешеход-торопыга, который нос к носу встретился с машиной.

По счастью, в инциденте никто не пострадал.

 

Видео: publika.md.

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