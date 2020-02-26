Водитель мопеда получил серьёзные травмы в результате аварии в Бендерах

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Водитель мопеда марки Honda, двигаясь по улице Ермакова, не справился с управлением. В результате этого транспортное средство вылетело за обочину.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, пострадавшего, 20-летнего бендерчанина, госпитализировали в травматологическое отделение городской больницы. У него диагностирован открытый оскольчатый перелом обеих костей правого предплечья со смещением, закрытый перелом головки правой локтевой кости со смещением, ушибленные раны лба, множественные ссадины лица и конечностей.

В ходе дознания автоинспекторы выяснили, что водительского удостоверения у мужчины нет и не было. Документов на транспортное средство при себе тоже не оказалось. Разбирательство продолжается.