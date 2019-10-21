Водитель мопеда без шлема пострадал в ДТП в Каменке

Водитель мопеда без шлема пострадал в ДТП в Каменке

Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Ворошилова. Житель Каменки 44 лет не справился с управлением мопедом Delta и совершил опрокидывание. Женщина-очевидец сообщила об этом в милицию.

По данным mvdpmr.org, с тяжёлыми травмами головы водителя госпитализировали в реанимационное отделение Каменской центральной районной больницы. Врачи диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, множественные ушибленные и рваные раны лица, перелом верхних передних зубов. Как выяснилось, мужчина управлял транспортом без мотошлема.

По факту ДТП проводится разбирательство.

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