Водитель Mercedes госпитализирован в тяжёлом состоянии после ДТП на Рышкановке (ВИДЕО)

0

Недавно перенёсший операцию на сердце 59-летний мужчина был экстренно доставлен в больницу в тяжёлом состоянии после того, как Mercedes, которым он управлял, столкнулся с другим автомобилем.

Согласно полученным данным, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром на улице Богдан Воевод столичного сектора Рышкановка. За рулём второго автомобиля находился 38-летний мужчина, пишет protv.md. Судя по кадрам, снятым очевидцем аварии, передняя часть машины была разбита всмятку.

На место происшествия прибыли органы правопорядка, которым предстоит выяснить все обстоятельства ДТП, а также установить виновного.