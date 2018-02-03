Водитель маршрутки погиб в жуткой аварии у села Резень (ВИДЕО)

36-летний водитель маршрутного такси скончался на месте, не дождавшись приезда скорой помощи. Второй участник ДТП не пострадал.

Как сообщает управление полиции, дорожно-транспортное происшествие случилось вчера вечером в Яловенском районе у села Резень. Рейсовый микроавтобус 165-го маршрута столкнулся с грузовиком, наполненным дровами. Пассажиров в автобусе не было, передаёт телеканал ProTV.

По словам водителя грузовой машины, он спускался с горки, а водитель маршрутки поднимался. Приблизившись друг к другу, водитель автобуса резко перешёл на встречную полосу.

В кабине грузового автомобиля находились еще двое человек, они получили лёгкие травмы и отказались от госпитализации.

На данный момент полиция расследует все обстоятельства случившегося.

Напомним, что ещё одна серьёзная авария произошла вчера у Колонице, где серьёзно пострадали три человека.