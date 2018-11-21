Водитель, ликуй: дорожный налог теперь можно оплатить через MPay

Оплатить дорожный налог теперь можно будет онлайн. С этой недели водители могут оплачивать дорожный налог для транспортных средств, зарегистрированных в Республике Молдова, через Службу государственных электронных платежей (MPay).

Для упрощения способа оплаты разработана функциональная модель онлайн-внесения средств за использование дорог, аналогичная модели оплаты за услуги детских садов. Посредством MPay оплачивать дорожный сбор могут только владельцы транспортных средств, зарегистрированных в Республике Молдова, сообщает realitatea.md.

Для того, чтобы внести плату, плательщик должен зайти на mpay.gov.md и ввести данные, необходимые для обработки платежей (тип, марка, VIN транспортного средства, паспортные данные владельца транспортного средства), а затем указать нужную сумму. Расчёт налога можно произвести на сайте servicii.fisc.md.

После уплаты налога получателю рекомендуется сохранить квитанцию, чтобы при необходимости предъявить её на СТО.