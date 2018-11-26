Водитель, которого считали погибшим после того, как он поспорил, что доедет из Бельц до Кишинёва за 40 минут, вновь задержан за нарушение ПДД (ВИДЕО)

Сотрудники Национального инспектората патрулирования в Бельцах заметили автомобиль Audi, водитель которого вёл себя на дороге неадекватно. На приказы остановиться мужчина не отреагировал и, наоборот, ускорился. Инспекторам удалось остановить автомобиль, однако водитель заблокировал двери и категорически отказался предъявить документы.

Мужчина вёл себя агрессивно, в результате чего сотрудникам полиции пришлось вытащить его из машины силой. Нарушителем оказался молодой человек 20 лет, проживающий в мун. Бэлць. Он был задержан за неповиновение полиции, оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей и отказ в предоставлении документов.

Как удалось выяснить, в период 2017-2018 на имя данного водителя было составлено 53 заявления о различных нарушениях ПДД. Кроме того, было возбуждено два уголовных дела по факту хулиганства и вождения транспорта в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Напомним, что в августе этого года задержанный разместил в социальной сети информацию о том, что сможет доехать из Бельц в Кишинёв всего за 40 минут. Вскоре появилась ложная информация о том, что мужчина погиб в результате ДТП.