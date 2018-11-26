Водитель, которого считали погибшим после того, как он поспорил, что доедет из Бельц до Кишинёва за 40 минут, вновь задержан за нарушение ПДД (ВИДЕО)

Водитель, которого считали погибшим после того, как он поспорил, что доедет из Бельц до Кишинёва за 40 минут, вновь задержан за нарушение ПДД (ВИДЕО)

Сотрудники Национального инспектората патрулирования в Бельцах заметили автомобиль Audi, водитель которого вёл себя на дороге неадекватно. На приказы остановиться мужчина не отреагировал и, наоборот, ускорился. Инспекторам удалось остановить автомобиль, однако водитель заблокировал двери и категорически отказался предъявить документы.

Мужчина вёл себя агрессивно, в результате чего сотрудникам полиции пришлось вытащить его из машины силой. Нарушителем оказался молодой человек 20 лет, проживающий в мун. Бэлць. Он был задержан за неповиновение полиции, оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей и отказ в предоставлении документов.

Как удалось выяснить, в период 2017-2018 на имя данного водителя было составлено 53 заявления о различных нарушениях ПДД. Кроме того, было возбуждено два уголовных дела по факту хулиганства и вождения транспорта в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Напомним, что в августе этого года задержанный разместил в социальной сети информацию о том, что сможет доехать из Бельц в Кишинёв всего за 40 минут. Вскоре появилась ложная информация о том, что мужчина погиб в результате ДТП.

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