Водитель из Страшен на скамье подсудимых: мужчина попытался дать взятку полицейскому

0

Антикоррупционная прокуратура направила на рассмотрение в суд уголовное дело по факту активной коррупции. Инцидент произошёл в Страшенах 30 мая 2018 года.

В ходе судебного преследования было установлено, что утром 30 мая два сотрудника Национального инспектората патрулирования остановили для проверки автомобиль. Водитель признался, что сел за руль в нетрезвом состоянии, однако отказался пройти тестирование на алкоголь.

В результате задержанный зная, что в 2017 году был лишён права управлять автомобилем на 2 года, представился сотрудникам НИП другим именем. Впоследствии водитель предложил и передал сотрудникам патрульной службы денежную сумму в размере 2 000 леев.

В соответствии с законодательством, обвиняемому грозит тюремное заключение сроком до 6 лет с наложением штрафа в размере от 2 000 до 4 000 условных единиц.