Водитель из Слободзеи выдумал угон своего авто, чтобы избежать ответственности

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Водитель автомобиля Opel проигнорировал требование инспекторов об остановке и попытался скрыться. Инцидент произошел 26 декабря в селе Чобручи.

В результате преследования милиционеры догнали транспортное средство. Из него выбежали водитель и пассажир. Мужчину, сидевшего за рулём, удалось задержать. Им оказался 25-летний местный житель, находившийся в состоянии опьянения, пишет mvdpmr.org.

Пока милиционеры проводили разбирательство, в дежурную часть поступило сообщение об угоне того самого Opel. Владелец авто, 25-летний житель села Чобручи, сообщил, что оставил автомобиль у своего дома, а спустя полтора часа обнаружил, что машина пропала.

Как оказалось, хозяин автомобиля в момент погони тоже находился в машине. За рулём был его друг. Надеясь на то, что приятель успел скрыться, владелец авто выдумал угон.

На имя водителя был составлен административный протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Владелец может быть привлечён к уголовной ответственности за заведомо ложный донос.