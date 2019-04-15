Водитель из Рыбницы дважды попался пьяным за рулём

0

Факт управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения был зафиксирован автоинспекторами 12 апреля на одной из улиц Рыбницы. За нарушение ПДД (водитель мопеда Yamaha не включил поворотник) был остановлен 56-летний рыбничанин.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, от мужчины исходил запах спиртного. Водителя отстранили от управления и отправили на медицинское освидетельствование в районную больницу. Исследование подтвердило, что он сел за руль нетрезвым.

В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что задержанный в марте прошлого года уже привлекался к административной ответственности за вождение автомобиля в пьяном виде. Суд лишил его права управления транспортными средствами сроком на 18 месяцев.

Теперь правонарушителю грозит уголовная ответственность. Обстоятельства инцидента выясняются.