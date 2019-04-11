Водитель из Молдовы вёз в Италию 30 тысяч контрабандных сигарет (ФОТО)

Водитель из Молдовы вёз в Италию 30 тысяч контрабандных сигарет (ФОТО)

Водитель пассажирского автобуса, работающий на маршруте “Молдова-Италия”, был задержан сотрудниками таможни за попытку незаконно вывезти из страны партию сигарет. Инцидент произошёл на КПП “Леушены”.

При помощи служебной собаки таможенники обнаружили “тайник”, оборудованный в полу автомобиля. Там находилось 29 760 сигарет с акцизными марками Республики Молдова.

Контрабандный товар и транспортное средство были изъяты до выяснения всех обстоятельств. Нарушителю грозит штраф в размере до 4 500 леев.

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