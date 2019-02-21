Водитель из Молдовы пытался провезти психотропные вещества через границу в Брянской области

Водитель из Молдовы пытался провезти психотропные вещества через границу в Брянской области

Пограничники в Брянской области пресекли попытку незаконного перемещения психотропных веществ через границу. Запрещённый груз нашли в микроавтобусе, за рулём которого находился гражданин Молдовы.

Инцидент произошёл в минувшую среду. В международный автомобильный пункт пропуска “Троебортное” для въезда в Россию прибыл микроавтобус, пишет bryansktoday.ru. При досмотре автомобиля пограничники обнаружили в перчаточном ящике лекарственное средство с действующим веществом, которое относится к психотропным.

Мужчину задержали и передали для дальнейшего разбирательства в руки правоохранителей. Обстоятельства инцидента выясняются.

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