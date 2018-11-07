Водитель из Молдовы пытался пересечь границу на изъятом в Германии автомобиле (ФОТО)

Водитель из Молдовы пытался пересечь границу на изъятом в Германии автомобиле (ФОТО)

Более того, пограничники установили, что номерные знаки транспортного средства являются ложными.

Как сообщает пресс-служба Пограничной полиции Румынии, инцидент произошёл вчера, приблизительно в 08.00, на КПП Скулень, когда пограничный контроль проходил 40-летний гражданин Молдовы. Мужчина находился за рулём автомобиля марки Alfa Romeo с немецкими регистрационными номерами. Его сопровождал и сам владелец автомобиля – 36-летний гражданин Украины.

В ходе проверки пограничники выяснили, что машина была изъята властями Германии. В то же время пограничники установили, что регистрационные номера являются поддельными. Владелец автомобиля заявил, что купил автомобиль у неизвестного гражданина Польши, заплатив при этом 500 евро. По его словам, он не знал о существующей проблеме.

Сотрудники Пограничной полиции ведут расследование.

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