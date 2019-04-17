Водитель из Хынчешт попал в ДТП из-за невнимательности (ВИДЕО)

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Спешка и невнимательность водителя стали причиной ДТП. Инцидент произошёл в понедельник вечером на одной из улиц в Хынчештах.

Находясь за рулём Audi, водитель врезался в машину, ехавшую перед ним, пишет canal3.md. По данным полиции, водитель Mercedes намеревался развернуться, а тот, кто ехал за ним, не успел вовремя затормозить.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Оба водителя прошли проверку на алкотестере, которая показала, что мужчины не употребляли спиртное.

По данным пресс-секретаря ИП Хынчешты Кристины Викол, виновным в аварии является водитель Audi, который не убедился в безопасном расстоянии между автомобилями. 31-летнему мужчине грозит штраф в размере 1 500 леев и 6 штрафных пунктов.