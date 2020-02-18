Водитель из Дондюшан попался на пьяной езде средь бела дня (ВИДЕО)

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Инцидент был зарегистрирован во вторник на трассе Теленешты-Сорока, вблизи села Ордэшей.

Патрульные остановили автомобиль ВАЗ, который хаотично ехал по дороге. За рулём находился 43-летний житель Дондюшен, он был в состоянии алкогольного опьянения. Патрульные немедленно отстранили его от вождения. Тест на алкоголь показал 1,12 мг/л алкоголя в выдыхаемом водителем воздухе.

Выяснилось, что мужчина возвращался домой из магазина, где распивал алкогольные напитки. Стоит отметить, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде, сообщает пресс-служба Национального инспектората патрулирования.

В связи с этим НИП призвал свидетелей пьяной езды звонить на номер 067 112 902.