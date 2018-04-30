Водитель иномарки и его пассажир получили серьезные травмы в результате ДТП в Тирасполе (ФОТО)

Водитель иномарки и его пассажир получили серьезные травмы в результате ДТП в Тирасполе (ФОТО)

Поворачивая налево на разрешающий сигнал светофора, 19-летний тираспольчанин на автомобиле Ford не уступил дорогу Opel, следовавшему во встречном направлении, вследствие чего произошло столкновение.

Как пишет пресс-служба МВД Приднестровья, в результате аварии водитель Ford и пассажир, 20-летний тираспольчанин, получили сотрясение мозга, ушибы. Оба госпитализированы в отделение смешанной травмы Республиканской клинической больницы.

Водитель авто марки Opel проходит амбулаторное лечение. Врачи констатировали у него перелом нижней челюсти и ушибленную рану подбородка.

По факту аварии сотрудники отдела ГАИ проводят проверку.

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