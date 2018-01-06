Водитель и пассажир такси серьезно пострадали в ДТП в Кишиневе (ФОТО)

Авария произошла минувшей ночью в центре столицы на пересечении бульвара Штефана чел Маре и улицы М. Эминеску.

Там столкнулись такси марки Dacia Logan и Nissan.

По свидетельствам очевидцев, в результате аварии серьезнве травмы получили водитель такси и его пассажирка. Их на “скорой помощи” доставили в больницу, в реанимационное отделение.

По предварительной информации, виновен в аварии водитель Nissan, который не уступил дорогу такси, ехавшему по бульвару Штефана чел Маре.

Полиция выясняет все обстоятельства ДТП.

Фото: GBMnews Город без маршруток/ Facebook