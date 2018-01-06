Водитель и пассажир такси серьезно пострадали в ДТП в Кишиневе (ФОТО)

Авария произошла минувшей ночью в центре столицы на пересечении бульвара Штефана чел Маре и улицы М. Эминеску.
Там столкнулись такси марки Dacia Logan и Nissan.
По свидетельствам очевидцев, в результате аварии серьезнве травмы получили водитель такси и его пассажирка. Их на “скорой помощи” доставили в больницу, в реанимационное отделение.
По предварительной информации, виновен в аварии водитель Nissan, который не уступил дорогу такси, ехавшему по бульвару Штефана чел Маре.
Полиция выясняет все обстоятельства ДТП.
Фото: GBMnews Город без маршруток/ Facebook
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