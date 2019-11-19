Водитель грузовика из Молдовы стал участником жуткого ДТП со смертельным исходом (ФОТО)

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В результате дорожно-транспортного происшествия, которое случилось 17 ноября в Коломыйском районе, скончался один человек. Участником аварии стал водитель грузовика из Молдовы.

По данным украинской прессы, грузовик и легковушка столкнулись на трассе Черновцы-Мамалыга. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что 48-летний гражданин Украины, управляя легковушкой, не уступил дорогу грузовику, за рулём которого находился 50-летний водитель из Молдовы. Удар был настолько сильным, что водитель легкового автомобиля скончался на месте, а наш соотечественник получил многочисленные травмы, передаёт echipa.md.

Пострадавший был доставлен в больницу. После того, как мужчине оказали медицинскую помощь, он отказался от госпитализации.

Полиция возбудила по данному факту уголовное дело.