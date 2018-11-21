Водитель фуры предъявил на границе фальшивые права и был задержан

Инцидент произошёл вчера на КПП Тудора, когда контроль проходил 24-летний житель Вулканешт, который находился за рулём грузовика DAF.

Как сообщает пресс-служба Пограничной полиции, транспортное средство направлялось в сторону выезда из страны. Молодой человек предъявил правоохранителям пакет документов, разрешающих выезд из страны, но после первой их проверки было замечено, что водительское удостоверение, выданное национальными властями, содержит признаки фальсификации. Это подозрение подтвердилось после проверки на спецоборудовании.

В своё оправдание водитель сказал, что не знает о нарушении, более того, он заявил, что посещал автошколу в Вулканештах. Тем не менее, документ был изъят и направлен на экспертизу. Пограничная полиция расследует это дело.