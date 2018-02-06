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Водитель BMW врезался в остановку общественного транспорта в Дурлештах (ВИДЕО)

Водитель BMW врезался в остановку общественного транспорта в Дурлештах (ВИДЕО)

Никто при этом не пострадал, но вот конструкция была разрушена.

ДТП произошло сегодня на улице Н.Димо, передаёт jurnal.md. По предварительным сведениям, водитель автомобиля марки BMW не справился с управлением и врезался прямо в троллейбусную остановку. К счастью, там не было людей. Водитель автомобиля тоже не пострадал.

На данный момент полиция устанавливает личность водителя и расследует все подробности случившегося.

Напомним, что подобный случай приключился в Вулканештах, где водитель врезался в остановку общественного транспорта и скрылся с места ДТП.

 

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