Водитель BMW врезался в остановку общественного транспорта в Дурлештах (ВИДЕО)

Никто при этом не пострадал, но вот конструкция была разрушена.

ДТП произошло сегодня на улице Н.Димо, передаёт jurnal.md. По предварительным сведениям, водитель автомобиля марки BMW не справился с управлением и врезался прямо в троллейбусную остановку. К счастью, там не было людей. Водитель автомобиля тоже не пострадал.

На данный момент полиция устанавливает личность водителя и расследует все подробности случившегося.

Напомним, что подобный случай приключился в Вулканештах, где водитель врезался в остановку общественного транспорта и скрылся с места ДТП.