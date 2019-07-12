Водитель автобуса пытался провезти через границу более 100 000 сигарет (ФОТО, ВИДЕО)

Водитель автобуса пытался провезти через границу более 100 000 сигарет (ФОТО, ВИДЕО)

133 900 сигарет обнаружили сотрудники таможни в импровизированном хранилище в автобусе, курсирующем по маршруту “Молдова-Италия”. Инцидент был зарегистрирован на КПП “Леушены” на выезде из страны 11 июля.

Проверке подвергся автобус Scania. В импровизированном хранилище было установлено наличие посторонних предметов, на которые также отреагировала служебная собака.

В результате проверок сотрудники таможни обнаружили, что владелец автобуса переоборудовал своё транспортное средство, чтобы скрыть контрабандные сигареты от таможенного контроля. В итоге из автобуса были извлечены 133 900 сигарет с молдавскими акцизными марками.

Контрабандный товар был изъят, расследование продолжается.

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