Водитель автобуса пытался незаконно провезти через таможню партию товаров на 200 000 леев (ФОТО)

Водитель автобуса пытался незаконно провезти через таможню партию товаров на 200 000 леев (ФОТО)

Водитель автобуса, перевозивший пассажиров и посылки из Италии, был задержан сотрудниками таможни за попытку ввезти в страну партию незадекларированных товаров без документов о происхождении.

Инцидент был зарегистрирован при въезде в страну на КПП “Леушены”. При проверке транспортного средства среди посылок в грузовом отсеке были обнаружены б/у велосипеды, автомобильные аксессуары, электроника и другие товары. По предварительным оценкам, стоимость товара составляет около 200 тыс. леев.

В результате все товары были изъяты. Нарушителю грозит штраф в размере до 4 500 леев.

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