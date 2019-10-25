Водитель автобуса пытался незаконно провезти через таможню партию товаров на 200 000 леев (ФОТО)

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Водитель автобуса, перевозивший пассажиров и посылки из Италии, был задержан сотрудниками таможни за попытку ввезти в страну партию незадекларированных товаров без документов о происхождении.

Инцидент был зарегистрирован при въезде в страну на КПП “Леушены”. При проверке транспортного средства среди посылок в грузовом отсеке были обнаружены б/у велосипеды, автомобильные аксессуары, электроника и другие товары. По предварительным оценкам, стоимость товара составляет около 200 тыс. леев.

В результате все товары были изъяты. Нарушителю грозит штраф в размере до 4 500 леев.