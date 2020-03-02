Во второй половине года зарплаты бюджетников снова могут вырасти, – Кику

Во второй половине года зарплаты бюджетников снова могут вырасти, – Кику

1200 миллионов леев – примерно столько составляет рост доходов национального публичного бюджета за первые два месяца 2020 года по сравнению с 2019 годом. Об этом на своей странице в соцсети написал премьер Ион Кику.  

По его словам, ежедневные поступления в бюджет за счет налогов и сборов примерно на 30 миллионов леев выше, чем в прошлом году. Это, отмечает Кику, позволит реализовать больше нужных проектов для населения.

– Если истерика, связанная с коронавирусом, не преподнесет нам неприятные сюрпризы в экономическом плане на местном и на мировом уровнях, эта динамика позволит во второй половине года снова увеличить зарплаты педагогам, врачам и другим категориям бюджетников, – сообщил он. 

 

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