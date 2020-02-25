Во вторник в трёх столичных секторах не будет света

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Поставщик сообщает, что во вторник, 25 февраля, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Х. Ботев 19/1, 19/4, Теилор 4, 6, 6A, 16 – с 11:00 до 17:00.

бул. Траян 23/1 – с 09:00 до 13:00.

ул. Индепенденцей 24/2 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. А. Хашдеу 49 – с 15:00 до 16:30.

Сектор Чеканы:

ул. Дж. Латинэ 9001, 9002, М. Маноле 9001, 9002, 2/1, Вадул-луй-Водэ 80, 80/1, 100, А. Руссо 9999 – с 09:00 до 13:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.