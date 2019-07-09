Во вторник на некоторых улицах Ботаники не будет света

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Red Union Fenosa сообщает, что во вторник, 9 июля, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Домницей 2, 6/2, 16, Х. Василе 4, 10, 16, Ипотешть 59, Меморией 15, Мирчешть 5, 7, 8, 8/1, 23/1, 40, 44, 48, 79, 244, 9999 – с 09:00 до 17:00. ул. Индепенденцей 18, 18/1 – с 10:00 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населенных пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.