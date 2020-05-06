Во всём виновата ревность: житель Каушан избил жену и зарезал её любовника

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Правоохранители задержали 50-летнего мужчину, который избил свою супругу и зарезал её любовника. Преступление было совершено минувшей ночью в селе Тараклия Каушанского района.

По данным местной полиции, подозреваемый избил свою жену, приревновав её к другому мужчине. После этого он схватил нож и нанёс им удар 44-летнему любовнику супруги. В результате полученного ранения пострадавший скончался на месте, передаёт deschide.md.

Подозреваемый был задержан на 72 часа. За убийство ему грозит тюремный срок.

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