Во всём виновата ревность: житель Каушан избил жену и зарезал её любовника

Во всём виновата ревность: житель Каушан избил жену и зарезал её любовника

Правоохранители задержали 50-летнего мужчину, который избил свою супругу и зарезал её любовника. Преступление было совершено минувшей ночью в селе Тараклия Каушанского района. 

По данным местной полиции, подозреваемый избил свою жену, приревновав её к другому мужчине. После этого он схватил нож и нанёс им удар 44-летнему любовнику супруги. В результате полученного ранения пострадавший скончался на месте, передаёт deschide.md.

Подозреваемый был задержан на 72 часа. За убийство ему грозит тюремный срок.

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