Во всём виновата ревность: стали известны детали взрыва гранаты в Калараше

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Пять человек, в том числе 17-летний несовершеннолетний, попали в больницу с различными травмами после того, как 57-летний мужчина бросил гранату в селе Хирова Каларашского района.

Мужчина, взорвавший гранату, повздорил с женой, которая недавно вернулась из-за границы, где проработала два года, передаёт publika.md. Супруги воспитывают шестерых детей: двоих от первого брака женщины, двоих от предыдущего брака мужа и ещё двоих общих детей.

По словам очевидцев, женщина собиралась сходить в магазин с двумя детьми, своей матерью, дядей и другом сына. В это время на улицу выбежал её муж и взорвал гранату.

Односельчане пострадавших говорят, что раньше у супругов были хорошие отношения. Однако всё изменилось два года назад, когда женщина уехала на работу в Израиль. Покинутый муж стал подозревать жену в неверности. Мужчина рассказывал соседям о своих преступных планах, но все думали, что это всего лишь шутка.

В результате взрыва пострадали несколько человек: один из детей пары, тёща, жена, дядя и сам мужчина, бросивший боеприпас, пишет источник. Госпитализация потребовалась только злоумышленнику. По оценкам врачей, его состояние критическое.

– Состояние больного – тяжёлое, он находится в отделении интенсивной терапии. Жизненно важные параметры находятся в пределах нормы, однако травм много: у пациента перелом голени, черепно-мозговая травма, – уточнили в Каларашской районной больнице.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в доме мужчины, где обнаружили и изъяли незаконно хранимое охотничье ружьё и боеприпасы. По факту покушения на убийство было возбуждено уголовное дело, виновному грозит до 20 лет тюрьмы.