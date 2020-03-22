Во всех учреждениях, аптеках и магазинах появятся наклейки, напоминающие о необходимости соблюдать дистанцию (ФОТО)

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Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты разработало специальные предупредительные наклейки, которые будут напоминать гражданам о том, что нужно соблюдать безопасную дистанцию в общественных местах.

Минздрав рекомендует всем экономическим агентам, а также руководителям компаний и государственных учреждений использовать эти стикеры, чтобы снизить риски заболевания коронавирусом.

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