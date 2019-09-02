Во всех школах страны сегодня прозвучит “первый звонок”

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Новый учебный год начнется во всех общеобразовательных учреждениях страны сегодня, 2 сентября. Мероприятия по случаю “первого звонка” могут быть организованы в виде традиционной линейки, занятий в классах или инновационных мероприятий.

Линейка не должна длиться дольше 45 минут, чтобы избежать вероятности теплового удара из-за высокой температуры воздуха. При этом в ходе “первых звонков” не допускаются вмешательства и речи политического характера, пишет moldpres.md.

В Республике Молдова работает более 1200 начальных и средних общеобразовательных учреждений.