Во всех секторах столицы сегодня запланированы отключения электричества

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Premier Energy Distribution сообщает, что в четверг, 30 января, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

бул. Дачия 38/5, 38/6 – с 09:00 до 13:00;

бул. Куза-Водэ 41, 43, 44 – с 13:00 – 17:00.

Сектор Буюканы:

пер. Барьера Скулень 4, 1/1, ул. Каля Ешилор 1/4, 14/3, 16/1, 16/2, 16/2A, 16/3, 16/4, 16/6, 20, 39, Месаджер 1, 2, 2/1, 2/2 – с 09:10 – 17:00;

ул. Алба Юлия 77/17 – с 10:00 – 11:30;

ул. Алба Юлия 77/16 – с 12:00 – 13:30;

ул. Алба Юлия 77/15 – с 14:00 – 15:30;

ул. Алба Юлия 77/14 – с 15:30 – 17:00.

Сектор Центр:

ул. А. Бернардацци 60-68, 69-81, 89-97, 78, М. Эминеску 1, 7, 9, М. Когылничану 53, В. Пыркылаб 1-11, 27, 29, 35, 2-18, 26-32 – с 09:25 – 17:00;

ул. А. Космеску 2-30, 5-55, И. Ганя 1, 13-29, 22-30, Г. Кашу 37, И. Нистор 26-44, 27-53, М. Ломоносов 35-63 – с 08:45 – 16:45.

Сектор Чеканы:

ул. Н. М. Спэтару 7, 7/1, 7/3, 8/1, 8/2, 8/4, 8/5, 9, 9/1, 9/3, 9/4, П. Заднипру 9, 15/5, 19, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 21 – с 11:00 до 15:00.

Сектор Рышкановка:

бул. Московский 20 – с 10:00 до 14:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.