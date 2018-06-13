Во всех секторах Кишинева сегодня запланированы отключения электричества

О проведении плановых работ, которые повлекут за собой временное отключение услуги, сообщил поставщик.

В частности, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам.

Ботаника

Минск, 33A, Плаюлуй, 6-8, 18, 28-50, 11-35, переулок Плаюлуй, 5, Рига, 1-7, 17, 10-38, Талин, 13 – с 09:00 до 19:00.

Буюканы

31 августа, 161, А. Лэпушняну, 2-16, 5, 9, 24, А. Щусев, 139, 141, 143, 149, 999, Т. Чорбэ, 10A – с 09:00 до 17:00.

Алба-Юлия, 75/8, 75/22, 75/22A, 75/22B, 77/5, 77/6 – с 10:00 до 12:00.

Центр

А. Крихан, 1-9, 2-10, Дымбулуй, 27-43, 28-54, Лакулуй, 1-27, 6-32, переулок Лакулуй, 4, Валя Дическу, 4-42, 5-25 – с 10:00 до 17:00 (на 1 час).

Чеканы

Кэрэмидарилор, 23-79, 40-94, Ливиу Ребряну, 22-38, 31-125, Мовиленин, 1-51, 2-32, Святая Параскева, 9-27, 22, Узинелор, 69-135, 84, 162 – с 09:20 до 18:00.

Рышкановка

Григоре Виеру, 22/3 – с 09:00 до 13:00.

Григоре Виеру, 22/4 – с 09:00 до 13:00.

Григоре Виеру, 22/8, Албишоара, 38, 38A – с 13:00 до 17:00.

Колина Пушкин, 4,Ион Прункул, 10, 12, 13, 18/1, Митрополит Бэнулеску-Бодони, 20, 9001, Петру Рареш, 35 с 09:00 до 18:00.