Во всех секторах Кишинева сегодня временно отключат электричество

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О плановых отключениях услуги сообщает поставщик.

В частности, в связи с проведением плановых работ сегодня, 2 апреля, временные отключения электричества ожидаются на следующих улицах в Кишиневе:

Ботаника:

– Куза-Водэ, 6, 6/4, 8A, 21/2 – с 13:00 до 17:00;

– Пандурилор, 62, 62A – с 10:00 до 12:30.

Буюканы:

– Конституцией, 8, 8/1, Ион Крянгэ, 49/1, Пьяца Унирий Принчипателор, 1, 3, Штефан Лукьян, 1 – с 09:10 до 12:00;

– Иоана Раду, 23, 25, 27, 27A, 27B, 29A, Ион Крянгэ, 43A, 45/3, Петр Чайковский, 1-29, 6-30, Виссарион Белинский, 1-25, 10, 24-32, 65, 9999 – с 09:10 до 17:00.

Центр:

А. Бернардацци, 42-54, 43-67, А. Щусев, 36-40, 37-39, Армянская, 1-31, 2-28, Букурешть, 14, 41, 41C, М. Когэлничану, 29-37, 30-34, В. Александри, 44-87 – с 09:15 до 16:00;

М. Когэлничану, 84, 86 – с 09:30 до 17:00;

Михаил Ломоносов, 26 – с 09:10 до 17:00.

Чеканы:

Николае Милеску-Спэтару, 2, 2/1, 3, 4, 5, 8, 16/4, переулок Николае Милеску-Спэтару, 5, Петру Заднипру, 16, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5, 16/7, 16/8, 18, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 18/5, 24, 63/2 – с 13:00 до 17:00.

Рышкановка:

Астроном Николае Донич, 14, Григоре Выртосу, 14, 15, Тудор Панфиле 1-43, 2-62, 208, 270, 9999, Валя Албэ, 10, 56, Волунтар Филип Лупашку, 16A – частично с 10:00 -до 17:00 (на час).

Дойна, 102, 102/2,Г. Мадан, 50/2, 52, 81, Молдовица, 4, 10, 12, 25, Путней, 65-93, 68-94 – с 11:30 до 18:00.

Г. Мадан, 87/5, 44/4 – с 09:00 до 17:00.