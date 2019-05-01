Во время пасхальных праздников на границе не обошлось без нарушений

Во время пасхальных праздников на границе не обошлось без нарушений

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

  • 12 человек нарушили режим КПП;
  • 2 попытки предъявить поддельные документы;
  • 1 попытка незаконного провоза товаров;
  • 3 иностранца превысили срок пребывания на территории Молдовы;
  • 4 водителя проигнорировали правила использования виньеток;
  • 1 человек, находящийся в конфликте с законом, был задержан.

В пунктах пересечения поток лиц составил 63 141 переход. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 34 179. Из общего числа людей, пересекающих границу, 31 780 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 14 195 пересечений, среди которых 7 881 автомобиль с иностранными номерами.

В настоящее время все КПП работают в обычном режиме.

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