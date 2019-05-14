Во время пасхальных праздников число переходов госграницы выросло на 9%

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Государственную границу Республики Молдова во время пасхальных праздников пересекло более 1,2 млн человек, что на 9,15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше людей въехало в Молдову – около 614 000 человек.

Так, с 22 апреля по 12 мая наиболее востребованными пунктами пересечения государственной границы были «Леушень», «Международный аэропорт Кишинёва», «Скулень», «Отачь» и «Джурджулешты–Галац». Самым насыщенным днем на границе была суббота, 4 мая, когда через контрольно-пропускные пункты прошло 73 379 человек, передаёт moldpres.md.

В основном, в этот период государственную границу чаще пересекали люди 30–39 лет, затем 40–49 лет и молодые люди 20–29 лет. Как уточнили в Главной инспекции Пограничной полиции, во время пасхальных праздников на государственной границе заторов не было, среднее время ожидания транспортного средства на наиболее востребованных КПП не превышало 12 минут.