Во время контроля пограничники обнаружили два документа с явными признаками фальсификации

0

Два водительских удостоверения с явными признаками фальсификации были обнаружены пограничниками на КПП «Скулены» и «Крива». Оба инцидента произошли вчера, 31 июля, по направлению на въезд в Республику Молдова.

Как сообщает пресс-служба Пограничной полиции, к линии контроля на КПП «Крива» подъехал автомобиль марки Renault Magnum 500, за рулём которого находился 32-летний гражданин Украины. В ходе проверки документов пограничники заметили, что на водительском удостоверении, выданном украинскими властями на все категории транспорта, есть признаки фальсификации. Дополнительная проверка документа подтвердила это. Гражданин Украины сказал, что владеет удостоверением с 2016 года и ничего не знает о том, что документ является поддельным.

Во втором случае молодой человек с двойным гражданством (Молдовы и Румынии) предъявил на пропускном пункте водительское удостоверение с явными признаками фальсификации. 22-летний водитель BMW намеревался на основании поддельного документа въехать на территорию Молдовы через пункт пропуска «Скулены». Пограничники выявили факт фальсификации водительского удостоверения, выданного молдавскими властями. В этом случае водитель также не был в курсе того, что права поддельные; он ими владел с 2015 года.

По фактам фальсификации документов проводятся проверки.